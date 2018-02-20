Hyundai Accent
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 142 тыс. км
Цена: 305 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Староминская, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Отличное состояние, автозапуск, сигнализация с обратной связь, масла, свечи, ремни, ролики заменены, стёкла все заводские в том числе и лобовое, есть вопросы звоните.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter