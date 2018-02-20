Hyundai Accent

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 142 тыс. км

Цена: 305 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Староминская, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Отличное состояние, автозапуск, сигнализация с обратной связь, масла, свечи, ремни, ролики заменены, стёкла все заводские в том числе и лобовое, есть вопросы звоните.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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