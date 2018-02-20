Hyundai Accent Дата публикации: 7.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 142 тыс. км Цена: 305 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный Информация о владельце Город: Староминская, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Отличное состояние, автозапуск, сигнализация с обратной связь, масла, свечи, ремни, ролики заменены, стёкла все заводские в том числе и лобовое, есть вопросы звоните.