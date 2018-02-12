Hyundai Accent

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 215 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в хорошем состоянии, все расходники заменены. Резина новая зимняя, есть кондиционер, электропривод зеркал все стеклоподъемники, обогрев зеркал и заднего стекла, блокировка коробки передач, ГУР, АБС. Имеются недочеты по кузову. Все дополнительные вопросы по телефону. Торг!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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