Hyundai Accent
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 215 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в хорошем состоянии, все расходники заменены. Резина новая зимняя, есть кондиционер, электропривод зеркал все стеклоподъемники, обогрев зеркал и заднего стекла, блокировка коробки передач, ГУР, АБС. Имеются недочеты по кузову. Все дополнительные вопросы по телефону. Торг!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.