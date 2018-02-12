Hyundai Accent Дата публикации: 12.02.18 Просмотров объявления: 78 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 160 тыс. км Цена: 215 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в хорошем состоянии, все расходники заменены. Резина новая зимняя, есть кондиционер, электропривод зеркал все стеклоподъемники, обогрев зеркал и заднего стекла, блокировка коробки передач, ГУР, АБС. Имеются недочеты по кузову. Все дополнительные вопросы по телефону. Торг!