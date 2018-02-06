Hyundai Accent

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Я второй владелец, машина в очень хорошем состоянии, не убивали, Бережная эксплуатация, работает тихо, как часики, в машине не курили, Максимальная комплектация, зимние резина, диски, хорошая музыка, сигнализация, два комплекта ключей, с документами все в порядке, в ДТП не участвовал, все работает как надо, печка греет, кондиционер холодит, вложений не требует, сел поехал.
Страховка до декабря 2019. Хочу авто по-больше, небольшой торг, срочно.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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