Hyundai Accent
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Я второй владелец, машина в очень хорошем состоянии, не убивали, Бережная эксплуатация, работает тихо, как часики, в машине не курили, Максимальная комплектация, зимние резина, диски, хорошая музыка, сигнализация, два комплекта ключей, с документами все в порядке, в ДТП не участвовал, все работает как надо, печка греет, кондиционер холодит, вложений не требует, сел поехал.
Страховка до декабря 2019. Хочу авто по-больше, небольшой торг, срочно.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.