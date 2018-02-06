Hyundai Accent Дата публикации: 6.02.18 Просмотров объявления: 78 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 200 тыс. км Цена: 200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Я второй владелец, машина в очень хорошем состоянии, не убивали, Бережная эксплуатация, работает тихо, как часики, в машине не курили, Максимальная комплектация, зимние резина, диски, хорошая музыка, сигнализация, два комплекта ключей, с документами все в порядке, в ДТП не участвовал, все работает как надо, печка греет, кондиционер холодит, вложений не требует, сел поехал.

Страховка до декабря 2019. Хочу авто по-больше, небольшой торг, срочно.