Hyundai Accent

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 135 тыс. км

Цена: 240 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Полная комплектация: AIRBAG, Гур, кондиционер, 4 стеклоподъемника, электрорегулировка боковых зеркал. В отличном состоянии и двигатель (компрессия 12), и МКПП (недавно менял масло), и ходовая (диагностика на подъёмнике перед Новым Годом), и кузов (менял треснувший от бордюра передний бампер, и заодно отполировал весь кузов). Установил противотуманные фары. Салон некурящий, чехлы экокожа в отличном состоянии. Музыка Pioneer. Сигнализация. Стекла, кроме лобового, все родные. Красивые литые диски. Резина зимняя ещё 2 сезона откатает смело. С документами порядок. Небольшой торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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