Hyundai Accent
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 135 тыс. км
Цена: 240 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Полная комплектация: AIRBAG, Гур, кондиционер, 4 стеклоподъемника, электрорегулировка боковых зеркал. В отличном состоянии и двигатель (компрессия 12), и МКПП (недавно менял масло), и ходовая (диагностика на подъёмнике перед Новым Годом), и кузов (менял треснувший от бордюра передний бампер, и заодно отполировал весь кузов). Установил противотуманные фары. Салон некурящий, чехлы экокожа в отличном состоянии. Музыка Pioneer. Сигнализация. Стекла, кроме лобового, все родные. Красивые литые диски. Резина зимняя ещё 2 сезона откатает смело. С документами порядок. Небольшой торг уместен.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.