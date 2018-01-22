Hyundai Accent Дата публикации: 22.01.18 Просмотров объявления: 54 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 135 тыс. км Цена: 240 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Полная комплектация: AIRBAG, Гур, кондиционер, 4 стеклоподъемника, электрорегулировка боковых зеркал. В отличном состоянии и двигатель (компрессия 12), и МКПП (недавно менял масло), и ходовая (диагностика на подъёмнике перед Новым Годом), и кузов (менял треснувший от бордюра передний бампер, и заодно отполировал весь кузов). Установил противотуманные фары. Салон некурящий, чехлы экокожа в отличном состоянии. Музыка Pioneer. Сигнализация. Стекла, кроме лобового, все родные. Красивые литые диски. Резина зимняя ещё 2 сезона откатает смело. С документами порядок. Небольшой торг уместен.