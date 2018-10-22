Honda Zest Дата публикации: 22.10.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 102 тыс. км Цена: 355 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 700 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Минеральные Воды, Ставропольский край Имя: Дмитрий Горбунов Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: водительская Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Легкосплавные диски Охранная система Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Отл.сост, доступ без ключа, корректор фар, Эко режим, ветровки, спойлер, температура за бортом, фара линза, противотуманки, доступ без ключа, лентяйка.,зимняя резина.