Honda Torneo Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 230 тыс. км Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Тимашевск, Краснодарский край Имя: Николай Телефон:

Описание

Авто просто бомба! Подробнее по телефону. Стоит контрактный мотор, коробка. Зеркальные номера в подарок к авто цена двух дней.