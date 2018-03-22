Honda Torneo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 230 тыс. км

Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Тимашевск, Краснодарский край

Имя: Николай

Телефон:

Описание

Авто просто бомба! Подробнее по телефону. Стоит контрактный мотор, коробка. Зеркальные номера в подарок к авто цена двух дней.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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