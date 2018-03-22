Honda Torneo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 230 тыс. км
Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Тимашевск, Краснодарский край
Имя: Николай
Телефон:
Описание
Авто просто бомба! Подробнее по телефону. Стоит контрактный мотор, коробка. Зеркальные номера в подарок к авто цена двух дней.
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