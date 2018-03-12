Honda Stream

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 148 тыс. км

Цена: 365 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продам срочно минивэн, 7 мест, в хорошем состоянии.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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