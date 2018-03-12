Honda Stream
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 148 тыс. км
Цена: 365 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Продам срочно минивэн, 7 мест, в хорошем состоянии.
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