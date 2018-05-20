Honda Shuttle Дата публикации: 29.12.19 Просмотров объявления: 133

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 34 тыс. км Цена: 859 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: гибрид Объём двигателя: 1500 см³ Руль: правый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алексей Алексеев Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: комбинированная Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Обогрев зеркал Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Honda Shuttle Гибрид, 2016г, Новый кузов!!! Фантастическая яркая внешностью и оснащение космического корабля. Просторный внутри, изыс-канный и комфортный, с высокой топливной экономичностью. Без пробега по РФ. Пробег реальный 32 т.км подтвержден в сервисной книге. Аук-ционник реальный в статистике есть. Не залипушный. Цвет серебристый металлик. Двигатель 1,5 , расход 5,2-6 литров на 100 км, то что сам замерял. Комплектация, есть, наверное все что можно придумать - электроусилитель руля, электростеклоподъемники все, иммобилайзер, ABS EBD – система распределения тормозных усилий VSC - система динамической стабилизации автомобиля (антизанос) TRC, электронный климат контроль (работает так что не придраться), Иммобилайзер. Режим Econ и система Eco Assist, помогающая выбрать режим вождения, обеспечивающий минимальный расход топлива.

Режим авто стоп двигатель останавливается при остановке в заторе и с началом движения почти бесшумно запускается.

Доставлю к месту жительства и поставлю на учет.

