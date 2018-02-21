Honda Shuttle
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 250 тыс. км
Цена: 175 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 2300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Максим
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Описание
Машина в хорошем состоянии. Коробка мотор в идеале. Кондиционер работает. Салон кожа. Люк. Полный электро пакет. Стоит новый газ 4 поколения. Документы на газ есть. Из минусов заднее стекло надо менять. Пару пузырей на задних крыльях. Документы в порядке. Торг!
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