Honda Shuttle

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 250 тыс. км

Цена: 175 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 2300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Максим

Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии. Коробка мотор в идеале. Кондиционер работает. Салон кожа. Люк. Полный электро пакет. Стоит новый газ 4 поколения. Документы на газ есть. Из минусов заднее стекло надо менять. Пару пузырей на задних крыльях. Документы в порядке. Торг!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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