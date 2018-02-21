Honda Shuttle Дата публикации: 2.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 250 тыс. км Цена: 175 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 2300 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Максим Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии. Коробка мотор в идеале. Кондиционер работает. Салон кожа. Люк. Полный электро пакет. Стоит новый газ 4 поколения. Документы на газ есть. Из минусов заднее стекло надо менять. Пару пузырей на задних крыльях. Документы в порядке. Торг!