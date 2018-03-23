Honda Pilot
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 700 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2008 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Александр
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Описание
Хонда Пилот, 2009 модельного года. В отличном состоянии. Обмен на дизельный внедорожник.
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