Honda Pilot Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 130 тыс. км Цена: 700 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2008 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Хонда Пилот, 2009 модельного года. В отличном состоянии. Обмен на дизельный внедорожник.