Honda Pilot

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 700 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2008 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Хонда Пилот, 2009 модельного года. В отличном состоянии. Обмен на дизельный внедорожник.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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