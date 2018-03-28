Honda Odyssey
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 300 тыс. км
Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: газ
Объём двигателя: 2300 см³
Руль: правый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Описание
У машины запрет на регистрационные действия (долг приставам), отсюда и столь низкая цена. Средняя цена на авто 340 т. руб. 7-местный семейный авто. Машина в хорошем состоянии.(нужны кое какие вложения, расскажу по телефону). Установлено ГБО. Обмен: на более дешевую. Интересует доплата, рассмотрю варианты.
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