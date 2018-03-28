Honda Odyssey

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 300 тыс. км

Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: газ

Объём двигателя: 2300 см³

Руль: правый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

У машины запрет на регистрационные действия (долг приставам), отсюда и столь низкая цена. Средняя цена на авто 340 т. руб. 7-местный семейный авто. Машина в хорошем состоянии.(нужны кое какие вложения, расскажу по телефону). Установлено ГБО. Обмен: на более дешевую. Интересует доплата, рассмотрю варианты.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Honda Odyssey

Авто, похожие на Honda Odyssey

Mitsubishi Chariot Grandis

Подержанная, пробег 240 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

260 тыс. руб.

Mazda MPV

Подержанная, пробег 207 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

275 тыс. руб.

Opel Meriva

Подержанная, пробег 115 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

275 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале