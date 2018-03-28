Honda Odyssey Дата публикации: 17.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 300 тыс. км Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: газ Объём двигателя: 2300 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

У машины запрет на регистрационные действия (долг приставам), отсюда и столь низкая цена. Средняя цена на авто 340 т. руб. 7-местный семейный авто. Машина в хорошем состоянии.(нужны кое какие вложения, расскажу по телефону). Установлено ГБО. Обмен: на более дешевую. Интересует доплата, рассмотрю варианты.