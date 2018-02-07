Honda Odyssey

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 275 тыс. км

Цена: 379 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаётся 7-местный одиссей в хорошем техническом состоянии. Автомобиль покупался для переезда на юг. В 2016 был поменян двигатель на контрактный. В машине стоит музыка нормального качества, сигнализация с авто- запуском и обратной связью и багажник Thule на крыше. Недостаток - на пассажирской части лобового стекла есть трещина, но водителю не мешает. Для своего возраста машина сохранилась очень хорошо. Масло заливаю Bardahl 5w30. Замену провожу каждые 8 тыс. В целом мне очень нравится состояние машины, она очень чистая и опрятная и может оставаться в таком виде ещё долгое время, с ней не случится никаких глобальных проблем ещё долгое время. Со старого двигателя осталось все навесное и есть зимняя резина Pirelli на литых дисках, о них договоримся при встрече. В машине уверен, любые проверки за ваш счёт. Торг возле машины. Машина практически без вложений, продавать не тороплюсь, пока висит объявление - машина на продаже

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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