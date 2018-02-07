Honda Odyssey Дата публикации: 7.02.18 Просмотров объявления: 29 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 275 тыс. км Цена: 379 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2300 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаётся 7-местный одиссей в хорошем техническом состоянии. Автомобиль покупался для переезда на юг. В 2016 был поменян двигатель на контрактный. В машине стоит музыка нормального качества, сигнализация с авто- запуском и обратной связью и багажник Thule на крыше. Недостаток - на пассажирской части лобового стекла есть трещина, но водителю не мешает. Для своего возраста машина сохранилась очень хорошо. Масло заливаю Bardahl 5w30. Замену провожу каждые 8 тыс. В целом мне очень нравится состояние машины, она очень чистая и опрятная и может оставаться в таком виде ещё долгое время, с ней не случится никаких глобальных проблем ещё долгое время. Со старого двигателя осталось все навесное и есть зимняя резина Pirelli на литых дисках, о них договоримся при встрече. В машине уверен, любые проверки за ваш счёт. Торг возле машины. Машина практически без вложений, продавать не тороплюсь, пока висит объявление - машина на продаже