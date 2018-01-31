Honda Mobilio Spike

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 145 тыс. км

Цена: 360 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в России в одних руках,ездит жена. Без ДТП,вся в родной краске. Есть трещина на лобовом стекле,на скорость не влияет,да и не сильна заметна. Расход топлива в городе 7-8 л/100 км.,за городом 5-6 л/100 км. Запчасти менялись только на оригинальные, без всяких Таня-Ваня и Китай. Салон не затерт,не прокурен,до фига всяко-разных кармашков, полочек,тайничков. Задний ряд сидений можно либо задрать наверх,либо сложить для увеличения объёма багажного отсека. Масло от замены до замены. Чеки не горят,ошибок никаких нет. Сигнала с О.С. и автозапуском. Ходовая и движек в прекраснейшем состоянии. Сейчас на липучке,но есть и летняя. Рассмотрю обмен на минивэн с нашей доплатой,не старше 2010 г. в.,наподобие Хонда Фрид Спайк, Ниссан Серена и т. п.! Что то если интересно, спрашивайте, отвечу. Машинка просто огонь, что на трассе что в городе!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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