Honda Life Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 30,8 тыс. км Цена: 220 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 700 см³ Руль: правый Вид кузова: Универсал Цвет: Золотой лист Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Продам отличный шустрый кейкар. В машине очень много сделано. Изначально авто было атмосферным. Установлен контрактный турбо мотор с АКПП. Приводами и панель приборов с одного донора. Пробег на момент установки 21 000 км. Все полностью работает как надо. 64 л.с. Мотор устанавливался на новых подушках. В подвеске заменено все что требовалось ( рычаг.рулевые тяги и наконечники.задний ступичный узел.) Стоит тюнинговая усиленная подвеска (регулируемая) . Заменены передние ступицы. Усиленные тормоза. Интерьер: замена панели приборов на турбовую(с тахометром). Замена торпеды и управление печкой. Руль от хонды HRV.Салон чистый, не прокуренный,не затертый. Обвес все оригинал *modulo*. Машина полностью красилась в том году дорогой краской. Сигнализация с автозапуском. Все тех жидкости заменены. Замена масла двс каждые 3-4т.км. фильтра всегда оригинал. Продажа только с переоформлением в ГИБДД. Не избавляюсь.