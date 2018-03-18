Honda Life

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 30,8 тыс. км

Цена: 220 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 700 см³

Руль: правый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Золотой лист

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Продам отличный шустрый кейкар. В машине очень много сделано. Изначально авто было атмосферным. Установлен контрактный турбо мотор с АКПП. Приводами и панель приборов с одного донора. Пробег на момент установки 21 000 км. Все полностью работает как надо. 64 л.с. Мотор устанавливался на новых подушках. В подвеске заменено все что требовалось ( рычаг.рулевые тяги и наконечники.задний ступичный узел.) Стоит тюнинговая усиленная подвеска (регулируемая) . Заменены передние ступицы. Усиленные тормоза. Интерьер: замена панели приборов на турбовую(с тахометром). Замена торпеды и управление печкой. Руль от хонды HRV.Салон чистый, не прокуренный,не затертый. Обвес все оригинал *modulo*. Машина полностью красилась в том году дорогой краской. Сигнализация с автозапуском. Все тех жидкости заменены. Замена масла двс каждые 3-4т.км. фильтра всегда оригинал. Продажа только с переоформлением в ГИБДД. Не избавляюсь.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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