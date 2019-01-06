Honda Jazz

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 186 тыс. км

Цена: 200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет:

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: одна плоскость

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Продам Хонда джаз.владеют почти 2года,машина в нормальном состоянии,стоит много новых запчастей.кондиционера нет.небольшой торг при осмотре будет

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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