Honda Jazz Дата публикации: 3.03.19 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 186 тыс. км Цена: 200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1200 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: одна плоскость Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Легкосплавные диски Обогрев зеркал Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Продам Хонда джаз.владеют почти 2года,машина в нормальном состоянии,стоит много новых запчастей.кондиционера нет.небольшой торг при осмотре будет