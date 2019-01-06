Honda Jazz
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 186 тыс. км
Цена: 200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет:
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: одна плоскость
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Продам Хонда джаз.владеют почти 2года,машина в нормальном состоянии,стоит много новых запчастей.кондиционера нет.небольшой торг при осмотре будет
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