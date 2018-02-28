Honda Jazz
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 11 тыс. км
Цена: 360 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Золотой лист
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Марина
Телефон:
Описание
Автомобиль в хорошем тех.состоянии, чистый японец, семиступенчатый автомат, экономичный и надежный автомобиль,резина и диски R 15, оптика и стекла целые. Небольшой торг у капота.
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