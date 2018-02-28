Honda Jazz Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 11 тыс. км Цена: 360 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Золотой лист Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Марина Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем тех.состоянии, чистый японец, семиступенчатый автомат, экономичный и надежный автомобиль,резина и диски R 15, оптика и стекла целые. Небольшой торг у капота.