Honda Jazz

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 11 тыс. км

Цена: 360 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Золотой лист

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Марина

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем тех.состоянии, чистый японец, семиступенчатый автомат, экономичный и надежный автомобиль,резина и диски R 15, оптика и стекла целые. Небольшой торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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