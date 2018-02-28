Honda Jazz
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 187 тыс. км
Цена: 285 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
В отличном состоянии, Левый руль, Автомат, есть все для комфортной езды, камера заднего вида, машина обслуживалась вовремя, вложений не требует. Торг.
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