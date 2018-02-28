Honda Jazz Дата публикации: 29.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 187 тыс. км Цена: 285 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

В отличном состоянии, Левый руль, Автомат, есть все для комфортной езды, камера заднего вида, машина обслуживалась вовремя, вложений не требует. Торг.