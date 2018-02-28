Honda Jazz

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 187 тыс. км

Цена: 285 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

В отличном состоянии, Левый руль, Автомат, есть все для комфортной езды, камера заднего вида, машина обслуживалась вовремя, вложений не требует. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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