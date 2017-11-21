Honda Jazz

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 124 тыс. км

Цена: 375 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продам Хонду Fit (леворукий Фит 1,5 л., 110 л. с.), 2008 г., ПТС оригинал, все стекла целые без сколов и трещин, заводской обвис, родная магнитола, коробка автомат (не вариатор), движок работает ровно (без нареканий), в ДВС и АКПП масла свежие. Есть жизненные коцки по кузову соразмерно году,не влияющие на скорость. Сигнализация с двусторонней связью и автозапуском двигателя.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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