Honda Jazz Дата публикации: 17.01.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 124 тыс. км Цена: 375 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продам Хонду Fit (леворукий Фит 1,5 л., 110 л. с.), 2008 г., ПТС оригинал, все стекла целые без сколов и трещин, заводской обвис, родная магнитола, коробка автомат (не вариатор), движок работает ровно (без нареканий), в ДВС и АКПП масла свежие. Есть жизненные коцки по кузову соразмерно году,не влияющие на скорость. Сигнализация с двусторонней связью и автозапуском двигателя.