Honda Jazz
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 124 тыс. км
Цена: 375 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Продам Хонду Fit (леворукий Фит 1,5 л., 110 л. с.), 2008 г., ПТС оригинал, все стекла целые без сколов и трещин, заводской обвис, родная магнитола, коробка автомат (не вариатор), движок работает ровно (без нареканий), в ДВС и АКПП масла свежие. Есть жизненные коцки по кузову соразмерно году,не влияющие на скорость. Сигнализация с двусторонней связью и автозапуском двигателя.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.