Honda Integra Дата публикации: 27.02.18 Просмотров объявления: 40 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 210 тыс. км Цена: 195 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: правый Вид кузова: Купе Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В хорошем состоянии, много нового, вложений не требует, в реале смотрится красивей, рассмотрю варианты обмена на авто + ваша доплата.