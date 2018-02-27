Honda Integra
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 210 тыс. км
Цена: 195 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: правый
Вид кузова: Купе
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
В хорошем состоянии, много нового, вложений не требует, в реале смотрится красивей, рассмотрю варианты обмена на авто + ваша доплата.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.