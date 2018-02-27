Honda Integra

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 210 тыс. км

Цена: 195 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: правый

Вид кузова: Купе

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В хорошем состоянии, много нового, вложений не требует, в реале смотрится красивей, рассмотрю варианты обмена на авто + ваша доплата.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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