Honda HR-V
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 340 тыс. км
Цена: 260 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Хороший, надежный японский авто, не гнилая, дно идеал, есть не значительные коцки по кузову.
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