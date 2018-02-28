Honda HR-V Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 340 тыс. км Цена: 260 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Хороший, надежный японский авто, не гнилая, дно идеал, есть не значительные коцки по кузову.