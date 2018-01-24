Honda Freed

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 85 тыс. км

Цена: 720 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в идеальном состоянии, пригнана из Японии пробег по России маленький. Торг уместен, дилером прошу не беспокоить, все вопросы про машину по телефону!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Honda Freed

Honda Freed

Подержанная, пробег 150 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

550 тыс. руб.

Авто, похожие на Honda Freed

Ford Galaxy

Подержанная, пробег 141 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

683 тыс. руб.

Hyundai H-1

Подержанная, пробег 158,6 тыс. км.
Краснодарский край, Курганинск

845 тыс. руб.

Volkswagen Touran

Подержанная, пробег 110 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

620 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале