Honda Freed Дата публикации: 24.01.18 Просмотров объявления: 37 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 85 тыс. км Цена: 720 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в идеальном состоянии, пригнана из Японии пробег по России маленький. Торг уместен, дилером прошу не беспокоить, все вопросы про машину по телефону!