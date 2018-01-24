Honda Freed
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 85 тыс. км
Цена: 720 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в идеальном состоянии, пригнана из Японии пробег по России маленький. Торг уместен, дилером прошу не беспокоить, все вопросы про машину по телефону!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.