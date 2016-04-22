Honda Fit

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 186 тыс. км

Цена: 260 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1339 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет:

Информация о владельце

Город: Северская, Краснодарский край

Имя: Лидия

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: комбинированная

А также

Тонировка стёкол

Описание

Состояние хорошее. Чистый, ухоженный салон. Салон не прокурен. Элементарное обслуживание ( замена масла и фильтров, свечей, колодок) возможно самому, машина очень проста. Перекуп и обмен не интересует!!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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