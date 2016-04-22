Honda Fit Дата публикации: 13.07.19 Просмотров объявления: 15

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 186 тыс. км Цена: 260 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1339 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Информация о владельце Город: Северская, Краснодарский край Имя: Лидия Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: комбинированная А также Тонировка стёкол

Описание

Состояние хорошее. Чистый, ухоженный салон. Салон не прокурен. Элементарное обслуживание ( замена масла и фильтров, свечей, колодок) возможно самому, машина очень проста. Перекуп и обмен не интересует!!