Honda Fit
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 186 тыс. км
Цена: 260 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1339 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет:
Информация о владельце
Город: Северская, Краснодарский край
Имя: Лидия
Телефон:
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: комбинированная
А также
Тонировка стёкол
Описание
Состояние хорошее. Чистый, ухоженный салон. Салон не прокурен. Элементарное обслуживание ( замена масла и фильтров, свечей, колодок) возможно самому, машина очень проста. Перекуп и обмен не интересует!!
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