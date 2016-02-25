Honda Fit
Характеристики
Состояние: новая
Год выпуска: 2014
Пробег: 38 тыс. км
Цена: 699 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: гибрид
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: правый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алексей Алексеев
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: комбинированная
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Круиз-контроль
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Honda Fit Shuttle Гибрид, 2014г, универсал с яркой внешностью и оснащением космического корабля. Просторный внутри, изысканный и ком-фортный, с высокой топливной экономичностью. Без пробега по РФ. Пробег реальный 38 т.км подтвержден в сервисной книге. Аукционник ре-альный в статистике есть. Не залипушный. Цвет серебристый металлик. Двигатель 1,3 тип LDA, расход 5,2-6 литров на 100 км, то что сам за-мерял. Комплектация, есть, наверное все что можно придумать - электроусилитель руля, электростеклоподъемники все, иммобилайзер, ABS EBD – система распределения тормозных усилий VSC - система динамической стабилизации автомобиля (антизанос) TRC, электронный кли-мат контроль (работает так что не придраться), Иммобилайзер. Режим Econ и система Eco Assist, помогающая выбрать режим вождения, обеспе-чивающий минимальный расход топлива.
Режим авто стоп двигатель останавливается при остановке в заторе и с началом движения почти бесшумно запускается.
Общее впечатление от машины по сравнению с Виноградом, Филдером и собратьями по классу, машина просто сказка, он на вершине эволю-ции. Пока не сел и не проехал даже не думал, что гибрид такая приятная и занятная вещь. По запросу фото видео отправлю на почту.
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