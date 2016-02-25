Honda Fit

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: новая

Год выпуска: 2014

Пробег: 38 тыс. км

Цена: 699 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: гибрид

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: правый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алексей Алексеев

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: комбинированная

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Круиз-контроль

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Honda Fit Shuttle Гибрид, 2014г, универсал с яркой внешностью и оснащением космического корабля. Просторный внутри, изысканный и ком-фортный, с высокой топливной экономичностью. Без пробега по РФ. Пробег реальный 38 т.км подтвержден в сервисной книге. Аукционник ре-альный в статистике есть. Не залипушный. Цвет серебристый металлик. Двигатель 1,3 тип LDA, расход 5,2-6 литров на 100 км, то что сам за-мерял. Комплектация, есть, наверное все что можно придумать - электроусилитель руля, электростеклоподъемники все, иммобилайзер, ABS EBD – система распределения тормозных усилий VSC - система динамической стабилизации автомобиля (антизанос) TRC, электронный кли-мат контроль (работает так что не придраться), Иммобилайзер. Режим Econ и система Eco Assist, помогающая выбрать режим вождения, обеспе-чивающий минимальный расход топлива.
Режим авто стоп двигатель останавливается при остановке в заторе и с началом движения почти бесшумно запускается.
Общее впечатление от машины по сравнению с Виноградом, Филдером и собратьями по классу, машина просто сказка, он на вершине эволю-ции. Пока не сел и не проехал даже не думал, что гибрид такая приятная и занятная вещь. По запросу фото видео отправлю на почту.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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