Honda Fit Дата публикации: 11.07.19 Просмотров объявления: 11

Характеристики Состояние: новая Год выпуска: 2014 Пробег: 38 тыс. км Цена: 699 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: гибрид Объём двигателя: 1300 см³ Руль: правый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алексей Алексеев Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: комбинированная Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Круиз-контроль Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Honda Fit Shuttle Гибрид, 2014г, универсал с яркой внешностью и оснащением космического корабля. Просторный внутри, изысканный и ком-фортный, с высокой топливной экономичностью. Без пробега по РФ. Пробег реальный 38 т.км подтвержден в сервисной книге. Аукционник ре-альный в статистике есть. Не залипушный. Цвет серебристый металлик. Двигатель 1,3 тип LDA, расход 5,2-6 литров на 100 км, то что сам за-мерял. Комплектация, есть, наверное все что можно придумать - электроусилитель руля, электростеклоподъемники все, иммобилайзер, ABS EBD – система распределения тормозных усилий VSC - система динамической стабилизации автомобиля (антизанос) TRC, электронный кли-мат контроль (работает так что не придраться), Иммобилайзер. Режим Econ и система Eco Assist, помогающая выбрать режим вождения, обеспе-чивающий минимальный расход топлива.

Режим авто стоп двигатель останавливается при остановке в заторе и с началом движения почти бесшумно запускается.

Общее впечатление от машины по сравнению с Виноградом, Филдером и собратьями по классу, машина просто сказка, он на вершине эволю-ции. Пока не сел и не проехал даже не думал, что гибрид такая приятная и занятная вещь. По запросу фото видео отправлю на почту.

