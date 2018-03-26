Honda Fit
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 54 тыс. км
Цена: 645 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: гибрид
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Описание
Хор. состояние, все опции. Торг, обмен. Кнопка старт. Климат. Гибрид.
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