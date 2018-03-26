Honda Fit

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 54 тыс. км

Цена: 645 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: гибрид

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Хор. состояние, все опции. Торг, обмен. Кнопка старт. Климат. Гибрид.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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