Honda Fit

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 128,067 тыс. км

Цена: 330 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Honda fit 2005 года. В хорошем состоянии. Заводской рестайлинг (светодиодные задние фонари, поворотники на зеркалах, заводская тонировка стекл по кругу, 103 л. с.). Куплена на аукционе в Японии . Чистая японка. Один хозяин (ПТС оригинал). Цвет - серебристый металлик. В России с 2009 года пришла с пробегом 90 000 км (по аукционному листу) с Японии. Установлена сигнализация с автозапуском Starline, новая летняя резина Yokohama C.Drive-2, новый аккумулятор, зимняя резина (липучка) Bridgestone Blizzak. Все расходники менялись в соответствии с регламентом.Садись и езжай.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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