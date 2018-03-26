Honda Fit Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 128,067 тыс. км Цена: 330 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Honda fit 2005 года. В хорошем состоянии. Заводской рестайлинг (светодиодные задние фонари, поворотники на зеркалах, заводская тонировка стекл по кругу, 103 л. с.). Куплена на аукционе в Японии . Чистая японка. Один хозяин (ПТС оригинал). Цвет - серебристый металлик. В России с 2009 года пришла с пробегом 90 000 км (по аукционному листу) с Японии. Установлена сигнализация с автозапуском Starline, новая летняя резина Yokohama C.Drive-2, новый аккумулятор, зимняя резина (липучка) Bridgestone Blizzak. Все расходники менялись в соответствии с регламентом.Садись и езжай.