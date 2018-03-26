Honda Fit
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 128,067 тыс. км
Цена: 330 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
Описание
Honda fit 2005 года. В хорошем состоянии. Заводской рестайлинг (светодиодные задние фонари, поворотники на зеркалах, заводская тонировка стекл по кругу, 103 л. с.). Куплена на аукционе в Японии . Чистая японка. Один хозяин (ПТС оригинал). Цвет - серебристый металлик. В России с 2009 года пришла с пробегом 90 000 км (по аукционному листу) с Японии. Установлена сигнализация с автозапуском Starline, новая летняя резина Yokohama C.Drive-2, новый аккумулятор, зимняя резина (липучка) Bridgestone Blizzak. Все расходники менялись в соответствии с регламентом.Садись и езжай.
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