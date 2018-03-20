Honda Fit

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 198 тыс. км

Цена: 227 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Владислав

Телефон:

Описание

ПТС оригинал! Второй хозяин (владею уже почти 4 года), машина в отличном техническом состоянии, заменен вариатор. ТО проходилось вовремя. В коробку и двигатель заливались только оригинальные масла. Фрион – август 2017. Аккумулятор – октябрь 2017. На последнем ТО (январь 2018) заменены: приводной ремень, сальники, стойки стабилизаторов, пластиковая защита двигателя. Ходовка, коробка передач и двигатель, лично у меня, нареканий не вызывает. салон после хим чистки чистый, все недочёты видны на фото. Собственник (машинами не торгую). Торгующих машинами просьба не беспокоить (сильно по цене уступать не буду, слишком много вложено).

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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