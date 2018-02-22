Honda Fit Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 264 тыс. км Цена: 240 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Геленджик, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Есть потертости по кузову на фото видно, заводские биксеноновые фары. Камера заднего вида. Установлено газовое оборудование (четвертого поколения), не штатная музыка, 15 дюймовые диски, удобная надежная машина! Срочно, торг при осмотре.