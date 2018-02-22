Honda Fit

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 264 тыс. км

Цена: 240 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Геленджик, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Есть потертости по кузову на фото видно, заводские биксеноновые фары. Камера заднего вида. Установлено газовое оборудование (четвертого поколения), не штатная музыка, 15 дюймовые диски, удобная надежная машина! Срочно, торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Honda Fit

Honda Fit

Подержанная, пробег 39 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

880 тыс. руб.

Honda Fit

Подержанная, пробег 169 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

255 тыс. руб.

Honda Fit

Подержанная, пробег 71 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

570 тыс. руб.

Авто, похожие на Honda Fit

Peugeot 406

Подержанная, пробег 230 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

200 тыс. руб.

Peugeot 206

Подержанная, пробег 68 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

230 тыс. руб.

Ford Fiesta

Подержанная, пробег 165 тыс. км.
Краснодарский край, Тимашевск

255 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале