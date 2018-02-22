Honda Fit
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 264 тыс. км
Цена: 240 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Геленджик, Краснодарский край
Имя: Сергей
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Описание
Есть потертости по кузову на фото видно, заводские биксеноновые фары. Камера заднего вида. Установлено газовое оборудование (четвертого поколения), не штатная музыка, 15 дюймовые диски, удобная надежная машина! Срочно, торг при осмотре.
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