Honda Fit

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 39 тыс. км

Цена: 880 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: гибрид

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Описание

Это мой второй Фит, машину выбирал для себя, заказывал с аукциона. Растаможена и оформлена на меня.
Плюсы данного авто:
- не бит, не крашен
- 39 000 км пробег
- маленький расход (4-6 л.)
- богатая комплектация
Комплектация:
- комбинированный салон,
- климат контроль
- круиз контроль
- ксенон
- камера заднего вида
- кнопка экономичного режима
- кнопка запуска двигателя
- система старт- стоп
- противоугонная система
- подушки безопасности
- подлакотник, салон- трансформер
- мультируль
- магнитола поддерживает все форматы + USB, HDMI
Фиты дешевле - либо аварийные, либо пробег большой. Если нужен авто без проблем - это ваш вариант. Коробка, двигатель и подвеска в идеале. Любые проверки!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Honda Fit

Honda Fit

Подержанная, пробег 169 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

255 тыс. руб.

Honda Fit

Подержанная, пробег 71 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

570 тыс. руб.

Honda Fit

Подержанная, пробег 174 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

235 тыс. руб.

Авто, похожие на Honda Fit

Toyota Camry

Подержанная, пробег 172 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

660 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 27 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

990 тыс. руб.

Volkswagen Jetta

Подержанная, пробег 60,7 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

720 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале