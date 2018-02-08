Honda Fit
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 39 тыс. км
Цена: 880 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: гибрид
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Евгений
Описание
Это мой второй Фит, машину выбирал для себя, заказывал с аукциона. Растаможена и оформлена на меня.
Плюсы данного авто:
- не бит, не крашен
- 39 000 км пробег
- маленький расход (4-6 л.)
- богатая комплектация
Комплектация:
- комбинированный салон,
- климат контроль
- круиз контроль
- ксенон
- камера заднего вида
- кнопка экономичного режима
- кнопка запуска двигателя
- система старт- стоп
- противоугонная система
- подушки безопасности
- подлакотник, салон- трансформер
- мультируль
- магнитола поддерживает все форматы + USB, HDMI
Фиты дешевле - либо аварийные, либо пробег большой. Если нужен авто без проблем - это ваш вариант. Коробка, двигатель и подвеска в идеале. Любые проверки!
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