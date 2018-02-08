Honda Fit Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 39 тыс. км Цена: 880 тыс. руб. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: гибрид Объём двигателя: 1500 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Описание

Это мой второй Фит, машину выбирал для себя, заказывал с аукциона. Растаможена и оформлена на меня.

Плюсы данного авто:

- не бит, не крашен

- 39 000 км пробег

- маленький расход (4-6 л.)

- богатая комплектация

Комплектация:

- комбинированный салон,

- климат контроль

- круиз контроль

- ксенон

- камера заднего вида

- кнопка экономичного режима

- кнопка запуска двигателя

- система старт- стоп

- противоугонная система

- подушки безопасности

- подлакотник, салон- трансформер

- мультируль

- магнитола поддерживает все форматы + USB, HDMI

Фиты дешевле - либо аварийные, либо пробег большой. Если нужен авто без проблем - это ваш вариант. Коробка, двигатель и подвеска в идеале. Любые проверки!