Honda Fit Дата публикации: 22.02.18 Просмотров объявления: 49 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 71 тыс. км Цена: 570 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: гибрид Объём двигателя: 1300 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Зеленый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Хонда Фит Гибрид выпущен в декабре 2010 г. Один хозяин, приобретен в июне 2014 г. Электрозеркала; электростеклоподъемники; электрооусилитель руля; подушки безопасности; климат- контроль; антиблокировочная тормозная система(ABS); вспомогательная система торможения(BAS); алюминиевые колесные диски R16; БИКСЕНОН? "умный ключ"(опция "свободные руки"); датчик света; датчик дождя; бортовой компьютер (расход топлива, средняя скорость, остаток бензина и т. д. ); многофункциональная и качественная магнитола "Carrozzeria": CD/MP3/FM/DVD- video/HDD/TV/SD- card/NAVY на русском языке; заводская тонировка; аэродинамический обвес; ходовые огни?регулировка руля по высоте и по вылету; салон трансформер; чехлы велюр; камера заднего вида. Автомобиль куплен на аукционе в Японии. Объем двигателя 1300 куб. см., мощность 88 л.с. Состояние отличное! Растаможен в Новороссийске.