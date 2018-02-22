Honda Fit

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 71 тыс. км

Цена: 570 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: гибрид

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Зеленый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Хонда Фит Гибрид выпущен в декабре 2010 г. Один хозяин, приобретен в июне 2014 г. Электрозеркала; электростеклоподъемники; электрооусилитель руля; подушки безопасности; климат- контроль; антиблокировочная тормозная система(ABS); вспомогательная система торможения(BAS); алюминиевые колесные диски R16; БИКСЕНОН? "умный ключ"(опция "свободные руки"); датчик света; датчик дождя; бортовой компьютер (расход топлива, средняя скорость, остаток бензина и т. д. ); многофункциональная и качественная магнитола "Carrozzeria": CD/MP3/FM/DVD- video/HDD/TV/SD- card/NAVY на русском языке; заводская тонировка; аэродинамический обвес; ходовые огни?регулировка руля по высоте и по вылету; салон трансформер; чехлы велюр; камера заднего вида. Автомобиль куплен на аукционе в Японии. Объем двигателя 1300 куб. см., мощность 88 л.с. Состояние отличное! Растаможен в Новороссийске.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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