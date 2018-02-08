Honda Fit Дата публикации: 8.02.18 Просмотров объявления: 48 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 174 тыс. км Цена: 235 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в хорошем состоянии. Ухожена, обслужена. исправна, вложений не требует. Масло между заменами доливки не требует! АКПП в полном порядке. По кузову конечно есть совсем незначительные недочеты (чтоб увидеть нужно всматриватся), но ничего серьезного точно не было. Все стекла включая лобовое заводские. Салон чистый, аккуратный.В России с 2008 г. ПТС Оригинал (Новороссийская таможня.) Машина конечно не новая, но вполне в достойном и надежном состоянии, если нужно можно смело ехать на дальнее расстояние. Подробней по телефону, отвечу на все интересующие вопросы.

P.S. Хозяин я, оформлена на меня. Торг есть, но адекватный и не по телефону.