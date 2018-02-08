Honda Fit

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 174 тыс. км

Цена: 235 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в хорошем состоянии. Ухожена, обслужена. исправна, вложений не требует. Масло между заменами доливки не требует! АКПП в полном порядке. По кузову конечно есть совсем незначительные недочеты (чтоб увидеть нужно всматриватся), но ничего серьезного точно не было. Все стекла включая лобовое заводские. Салон чистый, аккуратный.В России с 2008 г. ПТС Оригинал (Новороссийская таможня.) Машина конечно не новая, но вполне в достойном и надежном состоянии, если нужно можно смело ехать на дальнее расстояние. Подробней по телефону, отвечу на все интересующие вопросы.
P.S. Хозяин я, оформлена на меня. Торг есть, но адекватный и не по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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