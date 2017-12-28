Honda Fit

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 127,221 тыс. км

Цена: 249 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Валерий

Телефон:

Описание

Индивидуальный автомобиль мечты. Машинка в идеальном состоянии. Пригоняли в Краснодар в 2008 году новороссийская таможня. Ездили только по краснодарскому краю, 2- хозяина. Не гонял, не убивал, пробег реальный любые проверки. Ездил аккуратно дом- работа- редкие поездки на отдых. Не битая, вся заводская. Цвет белый перламутр (очень красивый). Чистенький ухоженный салончик, Ходовочка сбитенькая, без вложений. Двигатель работает как часики. Коробочка работает превосходно, не дергается, не пинается.
Комплектация: условия комфорта:
- Кондиционер, (Холодит идеально, как в холодильнике)
- Двигатель - 1, 5 110л.с. очень шустрая и экономичная машинка,
- Гидроуселитель руля
- Тормозная система АВС
- Эксплуатация 2003,
- Электро пакет,
- Электрокоректор фар
- Ц/З на 4 двери
- Сигнализация,
- Кнопка открытия крышки богажника,
- Электро зеркала
- Салон трансформер,
- Музыка, 4 колонки,
- заводские диски 14
- Заводские колпачки,
- Запаска, болоннык, домкрат,
Храниласи в теплом, сухом гараже, Машинка в очень хорошем состоянии, ездили очень бережно и аккуратно, следили, все расходники меняли вовремя, вложений ни каких не требует! Если возьмете, точно не пожалеете. В общем машинка в идеальном состоянии.
Машинка находится в 2- х километрах от г. Краснодара в ст. Елизаветинской. Небольшой торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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