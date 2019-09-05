Honda Domani Дата публикации: 5.09.19 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 170 тыс. км Цена: 157 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Легкосплавные диски Обогрев зеркал Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

ПТС оригинал , четыре хозяина , машина местная . Не бита , ввиду множественных царапин ( не сильно ) было принято решение покрасить . Сейчас внешний вид довольно таки приятный . Салон чистый , ухоженный . Все что в машине стоит с завода , все работает , и кондиционер в том числе . Никаких переделок и доработок не производилось , все штатное . В ближайшее время постараюсь заменить масло в двигателе , больше делать ничего не надо . Машина доедет куда угодно . Цена немного завышена ( я это знаю ) , спешки в продаже нет , сам катаюсь , нравится . Торга практически нет . Кто хочет дешевле , через месяц может и уступлю , а пока НЕТ . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль равноценный или дешевле с Вашей доплатой , МОЖНО ПОД РЕМОНТ ( двигатель , акпп , по кузову ) . Машины с ограничениями не предлагать , буду проверять . Да , у хонды с документами все в порядке , могу присутствовать в ГАИ .