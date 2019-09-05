Honda Domani
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 157 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Сергей
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
ПТС оригинал , четыре хозяина , машина местная . Не бита , ввиду множественных царапин ( не сильно ) было принято решение покрасить . Сейчас внешний вид довольно таки приятный . Салон чистый , ухоженный . Все что в машине стоит с завода , все работает , и кондиционер в том числе . Никаких переделок и доработок не производилось , все штатное . В ближайшее время постараюсь заменить масло в двигателе , больше делать ничего не надо . Машина доедет куда угодно . Цена немного завышена ( я это знаю ) , спешки в продаже нет , сам катаюсь , нравится . Торга практически нет . Кто хочет дешевле , через месяц может и уступлю , а пока НЕТ . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль равноценный или дешевле с Вашей доплатой , МОЖНО ПОД РЕМОНТ ( двигатель , акпп , по кузову ) . Машины с ограничениями не предлагать , буду проверять . Да , у хонды с документами все в порядке , могу присутствовать в ГАИ .
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