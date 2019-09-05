Honda Domani

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 157 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

ПТС оригинал , четыре хозяина , машина местная . Не бита , ввиду множественных царапин ( не сильно ) было принято решение покрасить . Сейчас внешний вид довольно таки приятный . Салон чистый , ухоженный . Все что в машине стоит с завода , все работает , и кондиционер в том числе . Никаких переделок и доработок не производилось , все штатное . В ближайшее время постараюсь заменить масло в двигателе , больше делать ничего не надо . Машина доедет куда угодно . Цена немного завышена ( я это знаю ) , спешки в продаже нет , сам катаюсь , нравится . Торга практически нет . Кто хочет дешевле , через месяц может и уступлю , а пока НЕТ . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль равноценный или дешевле с Вашей доплатой , МОЖНО ПОД РЕМОНТ ( двигатель , акпп , по кузову ) . Машины с ограничениями не предлагать , буду проверять . Да , у хонды с документами все в порядке , могу присутствовать в ГАИ .

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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