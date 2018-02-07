Honda CR-Z Дата публикации: 7.02.18 Просмотров объявления: 42 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 32 тыс. км Цена: 570 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: гибрид Объём двигателя: 1500 см³ Руль: правый Вид кузова: Купе Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам отличную японскую машину. Пробег родной, в семье 2 машины - её особо не гоняли. Гибрид! Расход 4 литра на 100 км, очень экономно. В России я единственный владелец. Проходили проверку в Honda Центре, батарея живее всех живых, никаких ошибок не выдаёт. За ваш счёт можем пройти любые проверки на любом СТО. Отдам второй комплект зимки- липучки. Есть счёсы ЛКП по кузову: передняя правая дверь, передний бампер требуют окраски, поэтому цена ниже рыночной на 50 тысяч. Все повреждения хорошо видны на фото.

Машинка очень резвая, маневренная, при таком маленьком расходе это просто сказка). Подрулевае лепестки, салон тканевый, режим эконом/стандарт/спорт (спорт реально чувствуется, но тогда расход не 4 литра) Коробка шустрая, руль отзывчивый. Сзади места катастрофически мало, детский вариант. Багажник прям вместительный для её класса. В остальном все как у всех япошек - все надёжно, качественно, напичкано всякими штуками.

Продаём, потому что муж купил такого класса машину.