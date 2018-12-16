Honda CR-V

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 79 тыс. км

Цена: 1140 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Синий

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Один владелец.
Эксплуатировалась в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит без первоначального взноса по двум документам и застраховать на выгодных условиях. . КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Honda CR-V

Honda CR-V

Подержанная, пробег 127 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

965 тыс. руб.

Honda CR-V

Подержанная, пробег 108,16 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1150 тыс. руб.

Honda CR-V

Подержанная, пробег 240 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

858 тыс. руб.

Авто, похожие на Honda CR-V

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 43,844 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1144 тыс. руб.

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 99,58 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

890 тыс. руб.

Mitsubishi Outlander

Подержанная, пробег 67,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1250 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале