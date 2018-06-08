Honda CR-V

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 157 тыс. км

Цена: 570 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

ГородСочи, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (862) 279-54-14

Описание

Автохолдинг КЛЮЧАВТО создан в 2001 году. Сейчас компания входит в список крупнейших автодилеров России: 26 автомобильных брендов в 63 дилерских центрах в 9 городах.
КЛЮЧАВТО-Select - одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.
КЛЮЧАВТО-Select
• Гарантируем, что данный автомобиль прошел комплексную диагностику по 250 пунктам, не находится в розыске и не является предметом залога.
• Никогда не корректируем показания одометра, а заявляем фактический пробег автомобиля.
• Наши специалисты помогут вам подобрать лучшие условия по приобретению данного автомобиля, в том числе, с учетом обмена на имеющийся у Вас, с доплатой в обе стороны.
• Предлагаем КРЕДИТ на выгодных условиях.
• Возможны срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
• Страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
• Наличный и безналичный расчет.
КЛЮЧАВТО-Select не является посредником: принимая Ваш автомобиль в счет стоимости, мы заключаем договор купли-продажи с переходом права собственности.
Данный автомобиль эксплуатировался в теплом климате Краснодарского края, где исключено воздействие дорожных реагентов.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Honda CR-V

Honda CR-V

Подержанная, пробег 70 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1050 тыс. руб.

Honda CR-V

Подержанная, пробег 70 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

1100 тыс. руб.

Honda CR-V

Подержанная, пробег 186 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

699 тыс. руб.

Авто, похожие на Honda CR-V

Hyundai Tucson

Подержанная, пробег 101 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

590 тыс. руб.

Skoda Yeti

Подержанная, пробег 67,036 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

650 тыс. руб.

Peugeot 4007

Подержанная, пробег 82,72 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

620 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале