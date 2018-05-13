Honda CR-V

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 155 тыс. км

Цена: 1220 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-10-75

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Honda CR-V

Honda CR-V

Подержанная, пробег 101,137 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1040 тыс. руб.

Honda CR-V

Подержанная, пробег 149 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

695 тыс. руб.

Honda CR-V

Подержанная, пробег 47 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

999 тыс. руб.

Авто, похожие на Honda CR-V

Toyota RAV4

Подержанная, пробег 78 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1380 тыс. руб.

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 64,176 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

1410 тыс. руб.

Honda CR-V

Подержанная, пробег 101,137 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1040 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале