Honda CR-V

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 55 тыс. км

Цена: 1250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Отличное состояние, не бит, не крашен, полностью обслужен оригинальный пробег подтвержден сервисной книжкой, газ/бензин, зимние шины на дисках в комплекте. Куплен не в кредит. Своевременно обслуживался. Прошёл все ТО. Есть сервисная книжка. Оригинальный ПТС. Полный комплект ключей и документов. Кузов в родной краске. Торг возможен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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