Honda CR-V
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 55 тыс. км
Цена: 1250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Отличное состояние, не бит, не крашен, полностью обслужен оригинальный пробег подтвержден сервисной книжкой, газ/бензин, зимние шины на дисках в комплекте. Куплен не в кредит. Своевременно обслуживался. Прошёл все ТО. Есть сервисная книжка. Оригинальный ПТС. Полный комплект ключей и документов. Кузов в родной краске. Торг возможен.
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