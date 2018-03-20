Honda CR-V Дата публикации: 27.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 55 тыс. км Цена: 1250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Отличное состояние, не бит, не крашен, полностью обслужен оригинальный пробег подтвержден сервисной книжкой, газ/бензин, зимние шины на дисках в комплекте. Куплен не в кредит. Своевременно обслуживался. Прошёл все ТО. Есть сервисная книжка. Оригинальный ПТС. Полный комплект ключей и документов. Кузов в родной краске. Торг возможен.