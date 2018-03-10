Honda CR-V
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 220 тыс. км
Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Золотой лист
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Описание
Автомобиль 2004 года, куплен у официального дилера. Комплектация - 2 литра, автомат, полный привод срабатывает при пробуксовке колес, 149 л. с. климат- контроль, комбинированный салон, люк, сигнализация. Из доп. оборудования установлены : блокировка КПП, коврики в салон и багажник, защита картера двигателя. По технической части нареканий нет, Есть сервисная книга, все ТО проводили у официального дилера до пробега 150 тыс. км, далее в обычном сервисе. Фактически у машины за все время был один хозяин (две отметки о регистрации автомобиля с одинаковой фамилией.) Для своих лет машина в очень достойном состоянии.
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