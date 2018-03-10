Honda CR-V Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 220 тыс. км Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Золотой лист Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Автомобиль 2004 года, куплен у официального дилера. Комплектация - 2 литра, автомат, полный привод срабатывает при пробуксовке колес, 149 л. с. климат- контроль, комбинированный салон, люк, сигнализация. Из доп. оборудования установлены : блокировка КПП, коврики в салон и багажник, защита картера двигателя. По технической части нареканий нет, Есть сервисная книга, все ТО проводили у официального дилера до пробега 150 тыс. км, далее в обычном сервисе. Фактически у машины за все время был один хозяин (две отметки о регистрации автомобиля с одинаковой фамилией.) Для своих лет машина в очень достойном состоянии.