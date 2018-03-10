Honda CR-V

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 220 тыс. км

Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Золотой лист

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Автомобиль 2004 года, куплен у официального дилера. Комплектация - 2 литра, автомат, полный привод срабатывает при пробуксовке колес, 149 л. с. климат- контроль, комбинированный салон, люк, сигнализация. Из доп. оборудования установлены : блокировка КПП, коврики в салон и багажник, защита картера двигателя. По технической части нареканий нет, Есть сервисная книга, все ТО проводили у официального дилера до пробега 150 тыс. км, далее в обычном сервисе. Фактически у машины за все время был один хозяин (две отметки о регистрации автомобиля с одинаковой фамилией.) Для своих лет машина в очень достойном состоянии.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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