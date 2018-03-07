Honda CR-V

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 135,65 тыс. км

Цена: 1190 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Каневская, Краснодарский край

Имя: Григорий

Телефон:

Описание

В отличном состоянии. Самая полная комплектация. Не бита, не крашена. Покупали в автосалоне в г. Краснодаре за наличный расчёт 04.07.2014 году, там же и обслуживалось по сей день, есть сервисная книга со всеми отметками. Из дополнительного устанавливали дорогую навигационную систему. К машине прилагается два комплекта новой дорогой резины. Все остальные вами интересующиеся вопросы можете задать по телефону. Торг в разумных пределах. Цена снижена только из-за срочности.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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