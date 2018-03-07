Honda CR-V
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 135,65 тыс. км
Цена: 1190 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Каневская, Краснодарский край
Имя: Григорий
Описание
В отличном состоянии. Самая полная комплектация. Не бита, не крашена. Покупали в автосалоне в г. Краснодаре за наличный расчёт 04.07.2014 году, там же и обслуживалось по сей день, есть сервисная книга со всеми отметками. Из дополнительного устанавливали дорогую навигационную систему. К машине прилагается два комплекта новой дорогой резины. Все остальные вами интересующиеся вопросы можете задать по телефону. Торг в разумных пределах. Цена снижена только из-за срочности.
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