Honda CR-V Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 135,65 тыс. км Цена: 1190 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Каневская, Краснодарский край Имя: Григорий Телефон:

Описание

В отличном состоянии. Самая полная комплектация. Не бита, не крашена. Покупали в автосалоне в г. Краснодаре за наличный расчёт 04.07.2014 году, там же и обслуживалось по сей день, есть сервисная книга со всеми отметками. Из дополнительного устанавливали дорогую навигационную систему. К машине прилагается два комплекта новой дорогой резины. Все остальные вами интересующиеся вопросы можете задать по телефону. Торг в разумных пределах. Цена снижена только из-за срочности.