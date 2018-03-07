Honda CR-V Дата публикации: 12.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 160 тыс. км Цена: 930 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Описание

Хороший и надёжный автомобиль и проверенный временем! Двигатель на отлично, масло не доливаю. Обслуживаю по регламенту. Комплектация салон кожа, люк, электро регулировка сиденья, огромный багажник, естественно все современные опции ABS, круиз, антизанос, датчики парковки, фаркоп и многое другое! Машина обслужена и за неё не стыдно! Звоните все расскажу, на связи с 9.00 - 21.00.