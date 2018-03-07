Honda CR-V

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 930 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Описание

Хороший и надёжный автомобиль и проверенный временем! Двигатель на отлично, масло не доливаю. Обслуживаю по регламенту. Комплектация салон кожа, люк, электро регулировка сиденья, огромный багажник, естественно все современные опции ABS, круиз, антизанос, датчики парковки, фаркоп и многое другое! Машина обслужена и за неё не стыдно! Звоните все расскажу, на связи с 9.00 - 21.00.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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