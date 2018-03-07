Honda CR-V
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 930 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Евгений
Описание
Хороший и надёжный автомобиль и проверенный временем! Двигатель на отлично, масло не доливаю. Обслуживаю по регламенту. Комплектация салон кожа, люк, электро регулировка сиденья, огромный багажник, естественно все современные опции ABS, круиз, антизанос, датчики парковки, фаркоп и многое другое! Машина обслужена и за неё не стыдно! Звоните все расскажу, на связи с 9.00 - 21.00.
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