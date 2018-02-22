Honda CR-V
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 148 тыс. км
Цена: 1180 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Куплен Юг-Авто Краснодар, в конце 2014 года. 100% ни одна деталь не красилась, даже бампера,приезжайте с любыми специалистами. Я собственник по документам.
Обслуживание у официального дилера,поэтому все менялось не по износу,а по регламенту! Никаких проблем с машиной нет,честная продажа в связи со строительством. Пробег-трасса! Звоните,расскажу все как есть,я ценю свое время.
Автомат простой.
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