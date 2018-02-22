Honda CR-V Дата публикации: 7.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 148 тыс. км Цена: 1180 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2200 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Куплен Юг-Авто Краснодар, в конце 2014 года. 100% ни одна деталь не красилась, даже бампера,приезжайте с любыми специалистами. Я собственник по документам.

Обслуживание у официального дилера,поэтому все менялось не по износу,а по регламенту! Никаких проблем с машиной нет,честная продажа в связи со строительством. Пробег-трасса! Звоните,расскажу все как есть,я ценю свое время.

Автомат простой.