Honda CR-V

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 148 тыс. км

Цена: 1180 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Куплен Юг-Авто Краснодар, в конце 2014 года. 100% ни одна деталь не красилась, даже бампера,приезжайте с любыми специалистами. Я собственник по документам.
Обслуживание у официального дилера,поэтому все менялось не по износу,а по регламенту! Никаких проблем с машиной нет,честная продажа в связи со строительством. Пробег-трасса! Звоните,расскажу все как есть,я ценю свое время.
Автомат простой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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