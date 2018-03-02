Honda CR-V Дата публикации: 2.03.18 Просмотров объявления: 48 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 68 тыс. км Цена: 1285 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Коричневый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в максимальной комплектации, приобретали у офицального дилера в городе Ставрополь ,всё время в одних руках в ДТП не был,весь кузов в родной краске,передняя часть в броне, по технической части обслужен и не требует никаких вложений. Разумный торг у авто.