Honda CR-V
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 68 тыс. км
Цена: 1285 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Коричневый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в максимальной комплектации, приобретали у офицального дилера в городе Ставрополь ,всё время в одних руках в ДТП не был,весь кузов в родной краске,передняя часть в броне, по технической части обслужен и не требует никаких вложений. Разумный торг у авто.
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