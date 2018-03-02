Honda CR-V

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 68 тыс. км

Цена: 1285 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Коричневый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в максимальной комплектации, приобретали у офицального дилера в городе Ставрополь ,всё время в одних руках в ДТП не был,весь кузов в родной краске,передняя часть в броне, по технической части обслужен и не требует никаких вложений. Разумный торг у авто.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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