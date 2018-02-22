Honda CR-V

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 59 тыс. км

Цена: 1200 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Срочно! Автомобиль в отличном состоянии. Без ДТП, пробег родной, установлено доп. оборудование, цвет перламутр.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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