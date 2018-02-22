Honda CR-V
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 59 тыс. км
Цена: 1200 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Срочно! Автомобиль в отличном состоянии. Без ДТП, пробег родной, установлено доп. оборудование, цвет перламутр.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.