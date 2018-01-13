Honda CR-V

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 109 тыс. км

Цена: 999 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Японская сборка, не одной крашенной детали Автомобиль в превосходном состоянии, как в косметическом, так и в техническом. Готов на любые проверки за Ваш счёт в любом СТО! Техническая составляющая на 5: - двигатель 5; подвеска 5; коробка 5; салон 5 ; ЛКП 5! Очень красивый и в тоже время практичный цвет . Стоит хороший охранный комплекс Установлена металлическая защита двигателя, есть ряд приятных мелочей в виде нижнего усилителя переднего бампера. Оригинальные стекла и, коврики и т. д. За авто не стыдно, как говорится "сел и поехал".

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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