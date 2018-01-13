Honda CR-V Дата публикации: 18.01.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 109 тыс. км Цена: 999 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Японская сборка, не одной крашенной детали Автомобиль в превосходном состоянии, как в косметическом, так и в техническом. Готов на любые проверки за Ваш счёт в любом СТО! Техническая составляющая на 5: - двигатель 5; подвеска 5; коробка 5; салон 5 ; ЛКП 5! Очень красивый и в тоже время практичный цвет . Стоит хороший охранный комплекс Установлена металлическая защита двигателя, есть ряд приятных мелочей в виде нижнего усилителя переднего бампера. Оригинальные стекла и, коврики и т. д. За авто не стыдно, как говорится "сел и поехал".