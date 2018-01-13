Honda CR-V
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 109 тыс. км
Цена: 999 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Японская сборка, не одной крашенной детали Автомобиль в превосходном состоянии, как в косметическом, так и в техническом. Готов на любые проверки за Ваш счёт в любом СТО! Техническая составляющая на 5: - двигатель 5; подвеска 5; коробка 5; салон 5 ; ЛКП 5! Очень красивый и в тоже время практичный цвет . Стоит хороший охранный комплекс Установлена металлическая защита двигателя, есть ряд приятных мелочей в виде нижнего усилителя переднего бампера. Оригинальные стекла и, коврики и т. д. За авто не стыдно, как говорится "сел и поехал".
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