Honda CR-V

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 88 тыс. км

Цена: 945 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Отличное состояние, 1 владелец, ПТС оригинал. Не битая, крашенных деталей нет. Сигнализация с обратной связью и автозапуском. Коробка - простой автомат, работает без нареканий. По двигателю и ходовой проблем также нет.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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