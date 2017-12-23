Honda CR-V
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 88 тыс. км
Цена: 945 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Отличное состояние, 1 владелец, ПТС оригинал. Не битая, крашенных деталей нет. Сигнализация с обратной связью и автозапуском. Коробка - простой автомат, работает без нареканий. По двигателю и ходовой проблем также нет.
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