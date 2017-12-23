Honda CR-V Дата публикации: 10.01.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 88 тыс. км Цена: 945 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Отличное состояние, 1 владелец, ПТС оригинал. Не битая, крашенных деталей нет. Сигнализация с обратной связью и автозапуском. Коробка - простой автомат, работает без нареканий. По двигателю и ходовой проблем также нет.