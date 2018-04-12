Honda City

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 133 тыс. км

Цена: 570 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Денис

Телефон:

Описание

Максимальная комплектация, ездила супруга! Номер в подарок, есть торг!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Honda City

Авто, похожие на Honda City

Ford Focus

Подержанная, пробег 101,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

500 тыс. руб.

Honda Civic

Подержанная, пробег 183 тыс. км.
Краснодарский край, Славянск-на-Кубани

430 тыс. руб.

Skoda Octavia

Подержанная, пробег 123 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

705 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале