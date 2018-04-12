Honda City
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 133 тыс. км
Цена: 570 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Денис
Телефон:
Описание
Максимальная комплектация, ездила супруга! Номер в подарок, есть торг!
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