Honda Capa
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в хорошем состоянии. 2001 год.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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