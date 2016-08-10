Honda Accord

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2017

Пробег: 29,615 тыс. км

Цена: 391,149 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет:

Информация о владельце

Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область

Имя: vilma

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 3 зоны и больше

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: электропривод

Регулировка сиденья пассажира: электропривод

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Ксенон

Легкосплавные диски

Люк

Омыватель фар

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Марка: Honda
     Модель: Аккорд Спорт, специальное издание
     Тип кузова: седан
     Двигатель: 4 цилиндра - 2,4 л
     Тип привода: FWD
     Ext. Белый цвет
     Int. Цвет: темный
     Пробег: 29 164
     Автомобиль на 100% хорош во всех функциях.
      Серьезный покупатель должен связаться со мной
       Название: Вилма Трогон
       Электронная почта: vilmatrogon123@gmail.com

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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