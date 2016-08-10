Honda Accord
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2017
Пробег: 29,615 тыс. км
Цена: 391,149 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет:
Информация о владельце
Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область
Имя: vilma
Комплектация
Кондиционер: климат 3 зоны и больше
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: электропривод
Регулировка сиденья пассажира: электропривод
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Ксенон
Легкосплавные диски
Люк
Омыватель фар
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Марка: Honda
Модель: Аккорд Спорт, специальное издание
Тип кузова: седан
Двигатель: 4 цилиндра - 2,4 л
Тип привода: FWD
Ext. Белый цвет
Int. Цвет: темный
Пробег: 29 164
Автомобиль на 100% хорош во всех функциях.
Серьезный покупатель должен связаться со мной
Название: Вилма Трогон
Электронная почта: vilmatrogon123@gmail.com
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