Honda Accord Дата публикации: 2.10.19 Просмотров объявления: 4549

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2017 Пробег: 29,615 тыс. км Цена: 391,149 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Информация о владельце Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область Имя: vilma Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 3 зоны и больше Отделка салона: кожа Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: электропривод Регулировка сиденья пассажира: электропривод Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Ксенон Легкосплавные диски Люк Омыватель фар Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Марка: Honda

Модель: Аккорд Спорт, специальное издание

Тип кузова: седан

Двигатель: 4 цилиндра - 2,4 л

Тип привода: FWD

Ext. Белый цвет

Int. Цвет: темный

Пробег: 29 164

Автомобиль на 100% хорош во всех функциях.

Серьезный покупатель должен связаться со мной

Название: Вилма Трогон

Электронная почта: vilmatrogon123@gmail.com