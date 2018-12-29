Honda Accord Дата публикации: 21.02.19 Просмотров объявления: 25

Характеристики Состояние: новая Год выпуска: 2018 Пробег: 13 тыс. км Цена: 850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1498 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый металлик Информация о владельце Город: Новочеркасск, Ростовская область Имя: Антон Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 3 зоны и больше Отделка салона: комбинированная Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: с памятью Регулировка сиденья пассажира: электропривод Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Ксенон Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

автомобиль в отличном состоянии.в россии таких еще нет.пригнан из америки.более подробно по телефону