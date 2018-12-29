Honda Accord

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Характеристики

Состояние: новая

Год выпуска: 2018

Пробег: 13 тыс. км

Цена: 850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1498 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый металлик

Информация о владельце

Город: Новочеркасск, Ростовская область

Имя: Антон

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 3 зоны и больше

Отделка салона: комбинированная

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: с памятью

Регулировка сиденья пассажира: электропривод

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Ксенон

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Омыватель фар

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

автомобиль в отличном состоянии.в россии таких еще нет.пригнан из америки.более подробно по телефону

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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