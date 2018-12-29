Honda Accord
Характеристики
Состояние: новая
Год выпуска: 2018
Пробег: 13 тыс. км
Цена: 850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1498 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый металлик
Информация о владельце
Город: Новочеркасск, Ростовская область
Имя: Антон
Комплектация
Кондиционер: климат 3 зоны и больше
Отделка салона: комбинированная
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: с памятью
Регулировка сиденья пассажира: электропривод
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Ксенон
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Омыватель фар
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
автомобиль в отличном состоянии.в россии таких еще нет.пригнан из америки.более подробно по телефону
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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