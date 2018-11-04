Honda Accord

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 271,99 тыс. км

Цена: 410 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Красный

Информация о владельце

ГородРостов-на-Дону, Ростовская область
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (863) 322-61-48

Описание

Автохолдинг КЛЮЧАВТО создан в 2001 году. Сейчас компания входит в список крупнейших автодилеров России: 26 автомобильных брендов в 63 дилерских центрах в 9 городах.
КЛЮЧАВТО-Select - одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.
КЛЮЧАВТО-Select
• Гарантируем, что данный автомобиль прошел комплексную диагностику по 250 пунктам, не находится в розыске и не является предметом залога.
• Никогда не корректируем показания одометра, а заявляем фактический пробег автомобиля.
• Наши специалисты помогут вам подобрать лучшие условия по приобретению данного автомобиля, в том числе, с учетом обмена на имеющийся у Вас, с доплатой в обе стороны.
• Предлагаем КРЕДИТ на выгодных условиях.
• Возможны срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
• Страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
• Наличный и безналичный расчет.
КЛЮЧАВТО-Select не является посредником: принимая Ваш автомобиль в счет стоимости, мы заключаем договор купли-продажи с переходом права собственности.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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